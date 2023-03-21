"Kuyumcukent" olarak da bilinen, altının takıya dönüştürüldüğü Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi'ne, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından "orta hasarlı" raporu verildi.

Kyumcular, güçlendirme çalışması yapılabilmesi için iş yerlerindeki altınlarını taşıdı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde yapılacak güçlendirme çalışmasını takiben yaklaşık 6 ay sonra kuyumcular tekrar iş yerlerinde üretime başlayacak.

"6 ay sonra firmalarımızı burada çalışır hale getirmek istiyoruz"

Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, Altınşehir'in değerli metal sanayisi ve kuyumculuk sektörünün kalbi olduğunu söyledi.

İstanbul'dan sonra en büyük üretim merkezinin Altınşehir olduğunu belirten Öz, şöyle devam etti:

"Bu merkezde yaklaşık 6 bin kişi çalışıyor. 470 iş yeri var. Uzmanların yaptığı incelemede orta hasarlı raporu verildi. Merdivenlerimiz, asansörlerimiz ve bir kısım duvarlarımız tamamen yıkıldı ama taşıyıcı sistemimiz çok şükür ayakta. Firmalarımız makine ekipmanlarını, değerli madenlerini güvenli bir şekilde aldılar. İşlerini yapabilecek ortamları varsa oraya gittiler. Umarım kısa süre içinde burayı ayağa kaldıracağız ve firmaları buraya döndüreceğiz. Burayı uzun vadeli krediyle tekrar hayata geçireceğiz. Çalışmalar bittiğinde, 6 ay sonra inşallah firmalarımızı burada çalışır hale getirmek istiyoruz."