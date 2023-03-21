Scooterla ters yönden ilerleyen Metin Aydın'na karşısına çıkan otomobil çarptı. Savrularak havada takla atan Aydın, yere düşerek kafasını asfalta çarptı.

Otomobil sürücüsü ise durmayarak, aracıyla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Metin Aydın'ın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Kazaya ilişkin çalışma başlatan polis, kaçan sürücüyü tespit etmeye çalışıyor.

Ters yönden gidiyormuş

Kazanın yaşandığı çevrede esnaf olan İsmail Berlin, "Biz çalışıyorduk 'pat' diye ses duyduk, döndüm baktım kırmızı bir kamyon gördüm. Ben zannettim ki, kamyon vurdu. Ağabey tersten gidiyormuş skuterliye beyaz bir arabanın çarptığını gördük" diye konuştu.