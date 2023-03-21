Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı 11:54Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ters yönden ilerleyen scootera çarpan otomobil sürücüsü kaçtı
[Fotograf: DHA]
İstanbul Güngören'de yolda ters yönde ilerleyen scooterla ilerleyen bir kişiye otomobil çarptı. Otomobil sürücüsü kaçarken, yaralanan scooter kullanıcısı hastaneye kaldırıldı.
Scooterla ters yönden ilerleyen Metin Aydın'na karşısına çıkan otomobil çarptı. Savrularak havada takla atan Aydın, yere düşerek kafasını asfalta çarptı.
Otomobil sürücüsü ise durmayarak, aracıyla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Metin Aydın'ın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.
Kazaya ilişkin çalışma başlatan polis, kaçan sürücüyü tespit etmeye çalışıyor.
Ters yönden gidiyormuş
Kazanın yaşandığı çevrede esnaf olan İsmail Berlin, "Biz çalışıyorduk 'pat' diye ses duyduk, döndüm baktım kırmızı bir kamyon gördüm. Ben zannettim ki, kamyon vurdu. Ağabey tersten gidiyormuş skuterliye beyaz bir arabanın çarptığını gördük" diye konuştu.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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