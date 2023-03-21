İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökdere Mahallesi'nde bir işletmede kumar oynatıldığı ihbarına ilişkin çalışma başlattı.

Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince adrese düzenlenen baskında 113 kişi kumar oynarken yakalandı.

Toplamda 458 bin 215 lira idari ceza uygulandı. Jandarma, kumar oynamak için kullanılan malzemelere el koydu.

Şüpheli B.A. hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" ve "mühür bozmak" suçundan adli işlem başlatıldı.