Bölgede bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ve yağış olmaması nedeniyle birçok barajın su seviyesi azaldı. Yörede kuraklıktan en çok etkilenen barajlardan biri, Kazandere oldu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, İstanbul'a su sağlayan barajın su seviyesi, temmuzdan itibaren düşüşe geçti. Günden güne su seviyesi azalan barajda 1 milyon 45 bin metreküp su kaldı.

2013'te yüzde 91,98 olarak ölçülen barajın su seviyesi, 2014 yılında yüzde 7,74 olarak kayıtlara geçti. 2015-2019'da tam doluluk seviyesine ulaşan barajda, 2020'de doluluk yüzde 5,14'e kadar düştü.

2021'de yeniden su seviyesi yüklesen barajın doluluk oranı, geçen yıl martta yüzde 100 seviyelerindeyken, yağışların azlığı nedeniyle bugün itibarıyla 8,33'e geriledi.

Yine bölgede bulunan ve İstanbul'a su sağlayan barajlardan Papuçdere'de ise doluluk yüzde 9,31 olarak ölçüldü.

Kuraklığın etkisi her iki barajda da görülüyor.

"Önceden ördekler kuğular gelirdi"

Aksicim köyünde yaşayan Ömer Aydınoğlu, Kazandere Barajı'nda kuraklık nedeniyle çok az su kaldığını söyledi.

Yağmur yağması için dua ettiğini belirten Aydınoğlu, "İnşallah baraj dolar. Dereler ağustosta nasıl akıyorsa şimdi de aynı şekilde akıyor. Baraj şu an çöl gibi. Önceden balıklar, ördekler, kuğular geliyor, insanlar da burada oltayla balık tutuyordu, şimdi o yok." dedi.

Aydınoğlu, önceki yıllarda da zaman zaman barajın su seviyesinin azaldığını anımsatarak, "Kışın ortasında böyle olması sıkıntı. İstanbullular bu yıl ne yapacak bilemiyorum." diye konuştu.​​​​