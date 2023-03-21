Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı 11:07Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bağcılar'daki üst üste konulmuş gibi görünen bina yıkıldı
[Fotograf: DHA]
İstanbul'da iki farklı bina üst üste konulmuş gibi görünen apartmanın yıkımına başlandı.
Bağcılar'da bulunan 9 katlı binanın alttan 4 katı farklı bir bina, diğer 5 katı ise farklı bina gibiydi.
Üst üste iki binayı andıran yapının dış cephesindeki çatlak ve döküntüler de dikkat çekiyordu. Toplam 14 dairenin bulunduğu bina hakkında yıkım kararı çıktı.
İstanbul Bağcılar’da iki bina üst üste konulmuş gibi görünen binanın yıkımına başlandı. pic.twitter.com/JLoM8CKkGW— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 21, 2023
Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bina sosyal medyada çok konuşulmuştu.
Gerekli tedbirlerin alındığı bina Bağcılar Belediyesi ekipleri tarafından yıkımına başlandı.
Etiketler: İstanbul Kentsel Dönüşüm
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