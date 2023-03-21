Bağcılar'da bulunan 9 katlı binanın alttan 4 katı farklı bir bina, diğer 5 katı ise farklı bina gibiydi.

Üst üste iki binayı andıran yapının dış cephesindeki çatlak ve döküntüler de dikkat çekiyordu. Toplam 14 dairenin bulunduğu bina hakkında yıkım kararı çıktı.

İstanbul Bağcılar’da iki bina üst üste konulmuş gibi görünen binanın yıkımına başlandı. pic.twitter.com/JLoM8CKkGW — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 21, 2023

Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bina sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Gerekli tedbirlerin alındığı bina Bağcılar Belediyesi ekipleri tarafından yıkımına başlandı.