Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı 10:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'a sevk edilen 848 yaralının tedavisi sürüyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanarak İstanbul'a sevk edilen 20 bin 695 kişiden 848'inin tedavisi kentteki hastanelerde sürerken, 19 bin 847'si taburcu edildi.
6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerde yaralananlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçaklar ve Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçaklarıyla İstanbul'a götürüldü.
Yaralılar, ambulanslarla havalimanlarından alınarak sevk edildikleri kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerinde tedavi altına alındı.
Bugüne kadar kente getirilen 20 bin 695 depremzededen 19 bin 847'si taburcu edildi, 848'inin tedavisi sürüyor.
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