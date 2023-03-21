6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerde yaralananlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçaklar ve Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçaklarıyla İstanbul'a götürüldü.

Yaralılar, ambulanslarla havalimanlarından alınarak sevk edildikleri kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerinde tedavi altına alındı.

Bugüne kadar kente getirilen 20 bin 695 depremzededen 19 bin 847'si taburcu edildi, 848'inin tedavisi sürüyor.