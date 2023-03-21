Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı 10:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AFAD ek binasında küçük çaplı yangın
AFAD ek binasında, tadilat çalışmalarının devam ettiği sırada kırtasiye ve günlük dosyaların bulunduğu büroda küçük çaplı yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
AFAD Başkanlığının resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, saat 05.00 sıralarında Başkanlığın, tadilat çalışmaları devam eden ek binasında kırtasiye ve günlük dosyaların bulunduğu idari büroda küçük çaplı yangın çıktığı belirtildi.
Paylaşımda, yangın tüpleri ve yapılan müdahaleyle kısa sürede söndürülen yangının çıkış sebebiyle ilgili incelemenin devam ettiği kaydedildi.
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