İslim Balkan, Şanlıurfa'daki sel felaketini yaşayanlardan sadece biri. Afette ailesiyle birlikte evde mahsur kaldı, yardımına sahada görev yapan Jandarma Özel Harekat ekibi koştu.

Ekipler camları kırdı, merdiven uzattı ve bu noktadan insanlar tahliye edildi. Kurtarılan İslim Balkan, sevincini askere sarılarak gösterdi:

"Pencereyi kırdılar, ben de çocukları önden gönderdim. Sonra kendim çıktım. Bota bindirdiler, karşı tarafa getirdiler. Korkumuz kalmadı. Ama ben oğlumu düşünüyordum. O çıktıktan sonra biz çıktık."

"İslim teyzeyi ve 6 kişiyi binadan sağ salim aldık"

Şanlıurfa Jandarma Özel Harekat taburu hemen bölgeye intikal etti:

"Bölgeye intikal eder etmez. Arama kurtarma botlarımızla birlikte evleri gerek duvarları kırarak, gerek camları kırarak gerek halat merdiveni uzatarak insanlarımızı kurtardık, tahliye ettik. İslim teyzeyi indirirken merdiven uzattık. Ondan sonra camı kırdık. Camı kırdıktan sonra İslim teyzeyi ve 6 kişiyi binadan sağ salim aldık."

100'den fazla ailenin tahliyesi gerçekleştirildi

Mahsur kalan aileler botlarla güvenli yerlere taşındı:

"Sel esnasında ilk gelen jandarma oldu. Askeriye mensubu oldu. Kurtarmak için ilk gelen balyozlardan, kırıcılardan gelip de buraları patlattılar. 2 tane engelli çocukları vardı. Burada yaşayan on kişi vardı. Ben 4. kattaydım. 2. kata merdiven saldılar. Bizi on beş kişi dairede kalıyordu. On beş kişiden bize bota bindirdiler. Otellere, yurtlara yerleştirdiler. Allah razı olsun hepsinden."

Şanlıurfa Jandarma Özel Harekat, sel felaketinde 100'den fazla ailenin tahliyesini gerçekleştirdi.

