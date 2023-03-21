Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazan perşembe günü başlayacak.

On bir ayın sultanı ramazanın ilk teravih namazı yarın kılınacak, yine yarın gece sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak.

Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele okunması ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, 17 Mart'ta idrak edilecek.

Ramazan Bayramı'na ise 21 Nisan'da girilecek.

Din İşleri Yüksek Kurulu, bu yıl fitre miktarının 70 lira olarak belirlendiğini ve fitrelerin Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenenlere ramazan ayından önce de verilebileceğini bildirdi.

Bu yıl 29 gün oruç tutulacak

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun kameri ay hesaplamalarına göre bu yıl 29 gün oruç tutulacak.

Bu yıl tema 'Ramazan ve Dayanışma'

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bu yıl ki tema "Ramazan ve Dayanışma" olarak belirlendi.

Din İşleri Yüksek Kurulu, Ramazan ayında verilecek fitre miktarını kişi başına en az 70 lira olarak duyurmuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı da afetlerde zarar gören ve mağdur olanların bu ay daha çok gözetilmesini ve desteklenmesini istedi.