İstanbul Adalet Sarayındaki icra müdürlüklerinde, taşınmazların ihale usulü satışı sürecinde kalabalık olarak hareket ederek baskı, cebir ve tehdit yoluyla vatandaşların ihalelere katılmasını engelledikleri, kişilerle anlaşarak ihale şartları ve fiyatlarını etkiledikleri, bu şekilde haksız maddi menfaat sağlayıp kamuyu zarara uğrattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 60 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 29'u emniyetteki ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 31'i adliyeye sevk edildi.

İstanbul Adalet Sarayına getirilen 31 zanlıdan 19'u savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanmaları, 12'si ise haklarında adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden 9'unun tutuklanmasına, 22'sinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Operasyon 17 Mart'ta düzenlendi

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu koordinesinde, ihalelere katılmak isteyen bazı vatandaşlara baskı uygulandığı yönündeki iddialar üzerine çalışma başlatmıştı.

Polis ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından suça karışan 60 şüpheli belirlenmişti. İstanbul merkezli Kırklareli, Samsun, Erzincan ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, 60 zanlıyı gözaltına almıştı.