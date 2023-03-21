Fatih Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince yapılan temizlik çalışmasında, caminin içi gül suyuyla yıkandı. Ayrıca ekipler cami avlusu ve çevresini de sıcak suyla temizledi.

Fatih Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdür Yardımcısı Recep Yıldız, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ramazan öncesinde 20 kişiden oluşan ekiple yapılan çalışmada Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki halıların temizlendiğini, ayakkabıların silindiğini anlattı.

Gül suyuyla yıkanan caminin dezenfekte edildiğini belirten Yıldız, "Temizlik çalışmalarımız ramazan boyunca devam edecek. Sıcak suyla avluyu, Ayasofya Meydanı'nı ve şadırvanları da temizliyoruz. Amacımız misafirlerimizin daha hijyenik ortamda ziyaretlerini yapmasını sağlamak." ifadelerini kullandı.