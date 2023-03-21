Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı 10:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da DEAŞ operasyonu: 2 tutuklu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Konya'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon düzenlendi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın DEAŞ'a yönelik soruşturmaları kapsamında, örgüt içinde faaliyet gösterdiği belirlenen Ercan T. ile hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Sibel Ü. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonla şüphelileri gözaltına aldı.
Şüphelilerden Ercan T.'nin örgüte eleman temin ettiği, Sibel Ü.'nün ise daha önce Antalya'da yaşadığı, hakkında çıkarılan yakalama kararını öğrenince Konya'ya geldiği belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: DEAŞ Konya Terörle Mücadele
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