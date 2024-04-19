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Türkiye
İHA 19.04.2024 10:17

Kahramanmaraş’taki deprem konutlarına yenileri ekleniyor

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası yapılan deprem konutlarının yenileri de yükseliyor.

Kahramanmaraş’taki deprem konutlarına yenileri ekleniyor
[Fotograf: İHA]

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremler sonrası binaları yıkılan veya ağır hasar gören vatandaşlar için yapılan deprem konutları tamamlandı.

Şehir genelinde yapımı tamamlanan deprem konutlarına yenileri de ekleniyor. Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Ferhuş ve Karşıyaka mahallelerinde bulunan deprem konutları bir yandan tamamlanıp hak sahiplerine teslim edilirken, diğer yandan devam eden konutlarda hummalı çalışmalar sürüyor.

Bölgedeki 3. Etap olarak adlandırılan, 789 konutun inşaat çalışmaları devam ederken, yapılan çalışmalar görüntülendi.

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Deprem Kahramanmaraş
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