Kahramanmaraş’taki deprem konutlarına yenileri ekleniyor

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremler sonrası binaları yıkılan veya ağır hasar gören vatandaşlar için yapılan deprem konutları tamamlandı.

Şehir genelinde yapımı tamamlanan deprem konutlarına yenileri de ekleniyor. Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Ferhuş ve Karşıyaka mahallelerinde bulunan deprem konutları bir yandan tamamlanıp hak sahiplerine teslim edilirken, diğer yandan devam eden konutlarda hummalı çalışmalar sürüyor.

Bölgedeki 3. Etap olarak adlandırılan, 789 konutun inşaat çalışmaları devam ederken, yapılan çalışmalar görüntülendi.