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Türkiye
DHA 19.04.2024 09:46

Sultanbeyli'de kamyon ve otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Sultanbeyli'de meydana gelen trafik kazasında, kamyon ve otomobil çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Sultanbeyli'de kamyon ve otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Kaza Akşemsettin Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde, kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi.

Kazada, otomobil sürücüsü Tekin Çoban araç içerisinde sıkıştı. Kamyon şoförü ve araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Ancak, sürücü Çoban kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kamyon sürücüsü ve diğer yaralılar ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan biri de hastanede hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle cadde çift yönlü trafiğe kapatılırken, polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. Kazayla ilgili incelemeler devam ediyor.

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