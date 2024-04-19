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Türkiye
TRT Haber 19.04.2024 09:40

Hafta sonu yağışla birlikte sıcaklıklar düşecek

Hafta sonu hava yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor. Hava sıcaklıkları yağışla birlikte 4-5 derece civarlarında düşecek.

Hafta sonu yağışla birlikte sıcaklıklar düşecek

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonu yağışla birlikte 4-5 derece azalması, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde kalmaya devam etmesi bekleniyor.

Yarın yurdun iç ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Akdeniz'in batısı, Ege Bölgesi ile Marmara'da yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ayrıca iç kesimlerde toz taşınımı hadisesi görülecek.

Hafta sonu yağışla birlikte sıcaklıklar düşecek

Pazar günü ise Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Marmara'nın kuzeybatısı ile güneydoğusu, Kıyı Ege ile Orta ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri yağışlı geçecek. Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Hafta sonu günün en yüksek sıcaklık değerlerinin Ankara'da 20, İstanbul'da 18, İzmir'de 21, Antalya'dac 22, Adana ve Diyarbakır'da 26, Erzurum'da 17 derece civarlarına düşmesi bekleniyor.

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