Hamile kadının ölümüne neden olan otobüs şoförü 'asli kusurlu' sayıldı

Adana'da, Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi, Karataş Caddesi’nde, 17 Nisan tarihinde, Suriye uyruklu 9 aylık hamile Nur Abbud, eşi Raid Abbud'un kullandığı elektrikli bisikletten yola düştü. Bu sırada özel halk otobüsü sürücüsü Ali Davarcı'nın kullandığı araç, hamile kadına çarptı.

Kazada ağır yaralanan Nur Abbud, ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şoför 'takip mesafesi' kuralını ihlal etti



Kazanın ardından gözaltına alınan otobüs şoförü Ali Davarcı, 'takip mesafesi' kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle asli kusurlu sayılarak tutuklandı. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Davarcı, "Yolda azami hızda ilerliyordum. Kadının yola düştüğünü görmedim. Pişmanım" dedi.



Hastanede gözlem altında tutulan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Nur Abbud'un cenazesi Suriye'nin Azez kentine götürüldü.