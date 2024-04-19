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Türkiye
DHA 19.04.2024 09:57

Hamile kadının ölümüne neden olan otobüs şoförü 'asli kusurlu' sayıldı

Adana'da eşinin kullandığı elektrikli bisikletten düşen 9 aylık hamile kadına çarpan otobüs şoförü Ali Davarcı, 'takip mesafesi' kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle asli kusurlu sayılarak tutuklandı.

Hamile kadının ölümüne neden olan otobüs şoförü 'asli kusurlu' sayıldı

Adana'da, Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi, Karataş Caddesi’nde, 17 Nisan tarihinde, Suriye uyruklu 9 aylık hamile Nur Abbud, eşi Raid Abbud'un kullandığı elektrikli bisikletten yola düştü. Bu sırada özel halk otobüsü sürücüsü Ali Davarcı'nın kullandığı araç, hamile kadına çarptı.

Hamile kadının ölümüne neden olan otobüs şoförü 'asli kusurlu' sayıldı



Kazada ağır yaralanan Nur Abbud, ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şoför 'takip mesafesi' kuralını ihlal etti

Kazanın ardından gözaltına alınan otobüs şoförü Ali Davarcı, 'takip mesafesi' kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle asli kusurlu sayılarak tutuklandı. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Davarcı, "Yolda azami hızda ilerliyordum. Kadının yola düştüğünü görmedim. Pişmanım" dedi.

Hastanede gözlem altında tutulan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Nur Abbud'un cenazesi Suriye'nin Azez kentine götürüldü.

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Trafik Kazası Adana
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