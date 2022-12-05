Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi 07:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta zehir taciri 4 kişi tutuklandı
[AA (Arşiv)]
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu, hassas terazi, bir ruhsatsız tabanca ile bir miktar para ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.C, D.K, B.K. ve Ö.Y'nin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, şüphelileri suçüstü yakaladı.
Yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu, hassas terazi, bir ruhsatsız tabanca ile bir miktar para ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Kahramanmaraş Uyuşturucu Narkotik
Son Haberler
- 08:38
- 08:33
- 08:30
- 08:34
- 08:07
Sıradaki Haber
Muş'ta köpekleri dövüştürerek kayda alan 3 kişi gözaltında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz