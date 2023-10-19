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Türkiye
İHA 19.10.2023 17:44

Kahramanmaraş'ta 'Yerinde Dönüşüm' projesine 35 bine yakın başvuru

Kahramanmaraş’ta yerinde dönüşüm projesine 35 bine yakın başvuru olduğu duyuruldu.

Kahramanmaraş'ta 'Yerinde Dönüşüm' projesine 35 bine yakın başvuru
[Fotoğraf: AA (arşiv)]

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Kahramanmaraş İl Müdürü Ahmet Şahin tarafından hak sahibi vatandaşlara ve mahalle muhtarlarına yönelik gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, Kahramanmaraş’ta yerinde dönüşüm projesine yaklaşık 35 bin başvuru olduğu ve bu projenin şehir için oldukça önemli olduğu dile getirildi.

Her ilçe için kurulan stantlarda bilgiler alan vatandaşlar, bakanlık yetkililerinden bilgiler aldı. Gerçekleştirilen programın verimli geçtiğini ifade eden Tuba Özden, “Malum Kahramanmaraş’ta bu dönem çok sıkıntılı geçiyor.

Depremde en çok etkilenen illerin başında geldiğimiz için yıkımımız çok fazla. Yerinde dönüşüm projeleri de henüz netleşmedi. Nasıl olacak, konular nereye varacak bununla ilgili bilgilendirme yapıyorlar.

Takip edeceklerinin sözünü verdiler, biz de muhtarlar olarak sürecin biraz yavaş ilerlediğinden çok fazla ilgi görmediğinden dolayı şikayetlerimizi ilettik. Müdürümüz, ekipteki arkadaşlarla konuyu yakından takip edeceklerinin sözlerini verdiler. Güzel bir program oldu, verimli geçti inşallah konuşmalar yerine getirilirse süreç hızlı şekilde tamamlanır diye düşünüyorum” dedi.

Yerinde dönüşüm projesinin Kahramanmaraş için önemli bir adım olduğunu söyleyen Atilla Erimhan, “En azından bizleri aydınlatma açısından bizim için çok güzel oldu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürümüz bizleri aydınlattı. Tabi daha çok şeyler var bunları da inşallah bu konuşmalarla halledeceğimizi düşünüyorum. Bakanlığa da Sayın Cumhurbaşkanımıza da çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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