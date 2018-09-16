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Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangında dumandan etkilenen bazı işçiler hastaneye kaldırıldı.

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Kahramanmaraşta tekstil fabrikasında yangın

Kahramanmaraş-Kayseri karayolu üzerindeki tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale etti.

Yangın söndürme çalışmalarına Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopterle havadan destek verildi.

Ekipler fabrikaya girmekte zorlananınca fabrikanın bazı duvarları iş makineleriyle yıkıldı.

Bazı işçiler hastaneye kaldırıldı

Bu arada fabrikadaki bazı işçilerin dumandan etkilendiği ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

Kaynak: AA 

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