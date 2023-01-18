Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba 18:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta tarihi eser niteliği taşıyan 60 obje ele geçirildi
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, yüzük, sikke ve mühürlerinde içinde bulunduğu tarihi eser niteliği olduğu sanılan 60 objeye el konuldu. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, M.A'nın tarihi eser satmak istediği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Operasyon düzenleyen ekipler, belirlenen adrese yaptıkları baskında tarihi eser niteliği taşıdığı sanılan yüzük, sikke ve mühürlerin de aralarında bulunduğu 60 obje ele geçirdi.
Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Kahramanmaraş Tarihi Eser
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