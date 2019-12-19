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Kahramanmaraş'ta hırsızlık operasyonu: 10 tutuklama19 Aralık 2019 Perşembe 00:21 - Son Güncelleme 19 Aralık 2019 Perşembe 00:23
Kahramanmaraş'ta hırsızlık suçundan arananlara yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 11 kişiden 10'u cezaevine gönderildi.
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçlarından aranan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon yaptı.
Ekipler, hırsızlık suçlarından haklarında değişen oranlarda hapis cezaları bulunan 11 kişiyi yakaladı.
Emniyet müdürlüğüne getirilen zanlılardan işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen 10'u çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Alparslan E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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