Mağdur ailelerin Adnan Oktar suç örgütüne yönelik suçlamaları devam ediyor. Berrin Koç 34 yıldır Adnan Oktar suç örgütü mağduru bir anne. Önce 2 oğlunu sonra da 2 kızını örgüte kaptırdı.

Kızları 42 yaşındaki Ayşe ile 39 yaşındaki Nilüfer Koç, Adnan Oktar suç örgütü davasında sanıklar arasında.

İki kızkardeş son duruşmada adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilen 91 sanık arasında yer aldı. Anne Berrin Koç da kızlarını örgütten koparacağını düşünerek umutlandı:

"Büyük bir sevinçle oraya gittim tahliyeler sırasında çıktıklarında saat sabaha karşı 4 buçuktu. Büyük bir sevinçle gözyaşlarıyla sarıldım kızlarıma. 'Yavrum' dedim 'Artık hürriyet var özgürlük var.' 'Anne biz eve gelmeyeceğiz. Seni çok seviyoruz ama arkadaşlarımızla gideceğiz' dediler."

Kızlarına ısrar etti ama sonuç alamadı. Son telefon görüşmesi de hayal kırıklığı oldu:

"Kızım dün şunu söyledi, 'Anne bizimle kalmak istiyorsan Adnan Bey'i de kabullenmek zorundasın. Çünkü ben ömür boyu Adnan Bey ve arkadaşlarımla da görüşeceğim' dedi."

Berrin Koç, kızlarının örgüt baskısıyla hareket ettiklerini öne sürüyor.

"Çocuklarımla iyi diyaloğu asla kesmeyeceğim ama Adnan Oktar benim için ölü hükmündedir onu hiçbir zaman sevmedim ve sevmeyeceğim tasvip de etmiyorum."

Adnan Oktar suç örgütü davasında 226 sanık, siyasal veya askeri casusluk, cinsel istismar, şantaj, eziyet, dolandırıcılık ve resmi belgede sahteciliğin de aralarında bulunduğu çok sayıda suçtan yargılanıyor.

Kaynak: TRT Haber