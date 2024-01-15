Kahramanmaraş’ta 66 kişi tutuklandı

Polis ekipleri çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 94, uyuşturucu madde ticareti yapan 8, ikamet ve iş yerlerinden hırsızlık olaylarına karışan 26 olmak üzere toplam 128 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Yakalanan şahıslardan 66’sı tutuklandı. Düzenlenen operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve 13 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ekipler ayrıca trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültüye sebep olan 52 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 33 araca ise abartı egzozdan işlem yaptı.