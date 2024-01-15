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Türkiye
İHA 15.01.2024 21:17

Kahramanmaraş’ta 66 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan 66 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş’ta 66 kişi tutuklandı

Polis ekipleri çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 94, uyuşturucu madde ticareti yapan 8, ikamet ve iş yerlerinden hırsızlık olaylarına karışan 26 olmak üzere toplam 128 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Yakalanan şahıslardan 66’sı tutuklandı. Düzenlenen operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve 13 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ekipler ayrıca trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültüye sebep olan 52 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 33 araca ise abartı egzozdan işlem yaptı.

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