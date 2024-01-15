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Türkiye
TRT Haber 15.01.2024 20:42

Suç gelirlerinin aklanmasına yönelik operasyonda 6 kişi tutuklandı

Ticaret Bakanlığı denetim ekiplerinin çalışmaları sonucunda tespit edilen evrakta sahtecilik yoluyla usulsüz nakit beyannamesi dolduran 6 kişi gözaltına alındı. Yapılan ilk incelemede 1 milyar doların üzerinde karşılığı olmayan para beyanı tespit edildi.

Suç gelirlerinin aklanmasına yönelik operasyonda 6 kişi tutuklandı
[Fotograf: AA]

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çeşme Mali Suçlar Büro Amirliği ile Çeşme Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince suç gelirlerinin aklanması, görevi kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik, rüşvet, bilişim sistemlerine girme, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu suçları kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

"1 milyar 142 milyon 510 bin dolar, 18 milyon avro ve 6 milyon 950 bin Danimarka kronunun usulsüz yollardan sahte belgelerle ülkeye giriş yapılmış gibi gösterilerek sisteme dahil edildiği değerlendirilmiş ve yapılan çalışmalarda tespit edilen şüpheli şahıslara yönelik 11 Ocak günü sabah saatlerinde yapılan operasyon kapsamında usulsüz nakit beyannamesi doldurtan 2 şüpheli ile 4 Gümrük Muhafaza Müdürlüğü memurunun da içinde bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmış, 15 Ocak'ta adli mercilere sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklanmıştır."

Açıklamada, şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bir sahte MİT kimliği, 4 adet farklı seri numaraları bulunan 1 ABD doları, çok sayıda ziynet eşyası ve dijital materyallerin ele geçirildiği belirtildi.

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