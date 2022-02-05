Haber Giriş: 5 Şubat 2022 Cumartesi 10:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta 10 gün dron kullanımı yasaklandı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünce, insansız hava araçlarının kent genelinde kullanımı 10 gün süreyle yasaklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "4 Şubat 2021 Cuma 00.01'den 13 Şubat Pazar saat 08.00'a kadar, genel güvenlik ve asayişin sağlanması maksadıyla Kahramanmaraş il geneli mülki idare sınırları içerisinde, her ne amaçla olursa olsun her çeşit insansız hava aracının uçurulması valilik oluru ile yasaklanmıştır." ifadesi kullanıldı.
Etiketler: Kahramanmaraş İnsansız Hava Aracı (İHA)
Son Haberler
- 10:58
- 10:33
- 10:38
- 10:12
- 10:10
Sıradaki Haber
Tekerleği patlayan midibüs refüje çarptı: 2 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz