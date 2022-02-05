Haber Giriş: 5 Şubat 2022 Cumartesi 09:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tekerleği patlayan midibüs refüje çarptı: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Batman'ın Gercüş ilçesinde tekerleği patlayan otobüs refüje çarparak karşı şeride geçti. Kazada otobüsteki 2 kişi yaralandı.
Kaza dün akşam saatlerinde Gercüş ilçesi çevre yolunda meydana geldi. Hasan Sürgit yönetimindeki yolcu taşıyan midibüs, Batman-Gercüş çevreyolunda tekerleği patlaması sonucunda orta refüje çarparak karşı şeride geçti.
Kazada, sürücü Hasan Sürgit ile otobüsteki yolculardan Zeynep Akyol yaralandı.
Yaralılar, acil sağlık ekipleri tarafından Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Zeynep Akyol Batman eğitim araştırma hastanesine sevk edildi.
Olyala ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.
Etiketler: Trafik Kazası Batman
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