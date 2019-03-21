Kars'ta tipi nedeniyle bir süre önce ulaşıma kapanan Kağızman-Ağrı kara yolunun Cumaçay mevkisinin ulaşıma açılması ve yolda mahsur kalanların kurtarılması için Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucu, yol ulaşıma açılıp mahsur kalan araçlardaki vatandaşlar kurtarıldı.

Ekiplerin çalışması 48 saat sürdü

Karayollarında ekip başı olarak görev yapan Fahrettin Soyar, Kağızman-Ağrı kara yolunda yaklaşık 48 saat çalışma yaptıklarını söyledi.

Bölgede yoğun tipinin etkili olduğunu ifade eden Soyar, "Fırtınada göz gözü görmüyordu. 1 metre önümüzü görmememize rağmen ekip halinde arkadaşlarımla el birliği yapıp hiç kimseyi mağdur etmedik. Yaklaşık 20 araç yolda kalmıştı, onları zarar görmeden yoldan çıkardık" dedi.

Kaynak: AA