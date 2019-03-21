Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Acıpayam merkez üslü dün saat 09.34'te meydana gelen depremin ardından 483 artçı sarsıntı yaşandı.

AFAD ekiplerince, artçı depremlerin 306'sı 2 büyüklüğünün altında, 157'si 2 ile 3, 14'ü 3 ile 4 büyüklükleri arasında ve 6'sının ise 4 büyüklüğünün üzerinde olduğu hesaplandı.

Ayrıca bölgedeki vatandaşlar, hasarlı yapılara girilmemesi ve yetkililerin talimatlarına göre hareket edilmesi yönünde uyarıldı.

Depremzedeler geceyi çadırda geçirdi

Acıpayam'da dün sabah saatlerinde yaşanan depremin ardından vatandaşlar Yeniköy, Karahöyük, Ucarı, Apa, Oğuz ve Gedikli mahallelerinde kurulan çadırlara yerleşti.

Depremzedeler, çadırlarının, evleri ve hayvanlarına yakın olmasını isteyerek çadırları buralara yakın yerlere kurdurdu.

Ateş yakarak ısınan vatandaşlara sabah kahvaltısı, Türk Kızılay tarafından verildi.

Kaynak: AA