Bu sabah saat 09.34'te merkez üssü Denizli'nin Acıpayam ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının yerin 11,36 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Öte yandan saat 09.38 ve 09.41'de merkez üssü Acıpayam olan 4,8 ve 4,5 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.

'Depremde 22 vatandaş yaralandı, 278 binada hasar tespiti yapıldı'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Denizli Acıpayam'da meydana gelen depreme ilişkin, "5,5 şiddetinde oluşan depremde ilk belirlemelere göre ağır hasarlı 139 binamız var, hafif hasarlı 132 binamız var, yıkık da 7 binamız olmak üzere toplamda 278 yapıya ilişkin tespitler yapıldı. 22 tane de yaralı vatandaşımız var." dedi.

Kurum, Bayburt Valiliğinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Anadolu'un özeti, bereketli topraklarıyla bölge ve ülke için önemli olan, Türk tarihinin dile geldiği Dede Korkut'un kültürel mirasçısı Bayburt'ta bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Bakan Murat Kurum, açıklamarında Denizli'de meydana gelen depreme değinerek, şu bilgileri paylaştı:

"Bugün Denizli Acıpayam'da bir deprem meydana geldi, deprem gerçeğini bugün bize bir daha hatırlattı. 5,5 şiddetinde oluşan depremde ilk belirlemelere göre ağır hasarlı 139 binamız var, hafif hasarlı 132 binamız var, yıkık da 7 binamız olmak üzere toplamda 278 yapıya ilişkin tespitler yapıldı. Bunlar ön tespitler arkadaşlarımız 5 bölgede sahadalar, tespitlere devam ediyorlar. 22 tane de yaralı vatandaşımız var. Bu vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

Ziyaretinde ilgililerle genel istişare toplantısı gerçekleştirdiklerini belirten Kurum, Bayburt'un geleceği, vatandaşların yaşam kalitesi için önemli kararlar aldıklarını aktardı.

Kurum, kent için güzel projeleri bulunan AK Parti'nin Bayburt Belediye Başkan adayı Fatih Yumak'ın yanında olduklarını dile getirdi.

Daha önce yapılan çalışmalarla son aşamaya getirilen Bayburt Kışlasının yapımı hazırlıkları sürecinin tamamlandığını ifade eden Kurum, "Mayıs ayının ilk haftasında TOKİ Başkanlığımız kışla yapımının ihalesine çıkmış olacak ve en kısa zamanda kışlanın yapımını gerçekleştirmek suretiyle de yaklaşık 3 bin 500 kişilik birliği de Bayburt'umuza getirmek istiyoruz. Bu birliğin gelişi Bayburt'un ekonomisi, bölgedeki istihdam için çok önemli bir süreç başlatacak." diye konuştu.

Kurum, kışlanın tamamlanmasının ardından Bayburt'un bulunduğu konumdan çok daha yukarıya çıkacağını hem şehirleşme hem de sosyal donatı ihtiyaçlarının ortaya çıkacağını vurgulayarak, bunların da sırasıyla yapılacağını söyledi.

Gençosman Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışmaları

Gençosman Mahallesi'nde 17,5 hektarlık alan içerisinde 650 hak sahibi bulunduğunu anlatan Kurum, şöyle devam etti:

"Bugün, bu alana ilişkin de vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde ve onlarla iş birliği içerisinde buradaki dönüşüm projesini de başlatıyoruz. TOKİ Başkanlığımız ve Belediyemiz de Altyapı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüzle de buradaki dönüşüm sürecini, vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde yürüteceğiz ve buraya da zemin artı 4'ü, 5'i geçmeyen yatay mimari esaslı, bölgemizin, Bayburt'umuzun kültürünü, doğasını buraya yansıtacağımız çok önemli bir projeyi gerçekleştirmiş olacağız. İçinde Millet Bahçeleri, sosyal donatı alanları ve yürüyüş yolları olacak. Hem Bayburt'a hem bölgeye çok katkı sağlayacak bir proje olarak yapımını da gerçekleştirmiş olacağız."

Kurum, aynı mahallede sanayi sitesi bulunduğunu da anımsatarak, "Bu sanayi sitesinde kiracı esnaflarımız var. Kiracı esnaflarımızı da mağdur etmemek adına, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nin hemen yanında Hazine mülkiyesinde araziler var, o arazilerin de kiracı esnafımızın kurduğu kooperatife verilmesi kaydıyla, oradaki kiracı esnaflarımıza artık kendi dükkanlarında ticaret yapabilmenin imkanını vermiş olacağız. Bu da hem sanayimiz açısından hem Bayburt'un geleceği açısından da önemli bir süreci başlatmış olacak." dedi.

Bayburt genelinde Yumak'ın kentsel dönüşüme ilişkin güzel projeleri bulunduğunu dile getiren Kurum, şunları kaydetti:

"Kentsel dönüşümde şehirlerimizin önceliği, vatandaşlarımızın bu anlamda yaşam kalitesini artırmak ve deprem riski altında, o riskli binalarda oturmasını kesinlikle istemiyoruz ve buna da müsaade etmeyeceğimizi bir çok kere ifade etmiştik. Buna ilişkin de Bayburt'un genelinde öncelikle o riskli alanları başkanımız belirlediler. O alanlardan başlamak suretiyle kentsel dönüşümü de hızlı, kararlı şekilde, vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde bu süreçte yapmak istiyoruz. Bayburt'u bölgede marka şehir haline getirecek hem istihdamı hem buradaki ticareti artıracak projelere de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak her türlü desteği vereceğimiz."

Sosyal Konut Projesi

Kurum, Türkiye çapında 50 bin sosyal konutluk projeleri bulunduğunu anımsatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bayburt'ta da ilk etapta 263 sosyal konut projelendirdik ve 490 liradan başlayan taksitlerle vatandaşlarımız bu evlerden alabiliyorlar ve 240 aya varan vadeyle de taksitlerini ödüyorlar. Kira öder gibi hatta hatta kiranın da daha altında ödeme seçenekleriyle bu projemizi başlattık. İlk etapta Bayburt'ta 263 konut yapacağız, talebe göre de... Biliyorsunuz 2023 yılına kadar tüm Türkiye'de 250 bin konut yapma hedefiyle çalışıyoruz ve gelen talebe göre de illerimizde etaplar halinde sosyal konut uygulamasını yapacağız ve bu sayede şehrimizde alt gelir grubu, şehit ailemiz, emeklilerimiz ve orta gelir grubu vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesinin önünü açmış olacağız."

Cumhuriyet Caddesi'nde sokak sağlıklaştırma projesinin yapıldığına dikkati çeken Kurum, binaların caddeye bakan cephelerinin yenilenmesi ve tabela kirliliğinin kaldırılmasına yönelik çalışma başlatacaklarını, bunun için de Bayburt Belediyesine 2 milyon lira hibe desteği vereceklerini söyledi.

Kurum, İller Bankası Genel Müdürlüğü ile sürecin yönetilmesine ilişkin gerekli talimatları verdiğini belirterek, caddeyi kaldırımı, lambası, otoparkı, cephesi ve tabelası ile turistik bir güzergah haline getirecek çok önemli düzenlemeyi yapacaklarını vurguladı.

Belediyeye rezerv alandan 469 bin metrekare arazi vereceklerini dile getiren Kurum, belediyenin de süreç içerisinde proje geliştirerek bu araziyi hem belediye hizmetlerinde hem de şehrin genelindeki ihtiyaçlarda ve rezerv konut üretmek üzere kullanacağını söyledi.

Kurum, şehre hizmet eden herkese teşekkür ederek, "İnşallah 1 Nisan sabahı da Fatih Yumak başkanımız bu bölgedeki AK Parti belediyeciliğini, gönül belediyeciliğini en üst noktalara çekmek suretiyle hizmete devam edecektir." dedi.

Kurum, Bayburt Valiliğini ziyaretinde, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Vali Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ve diğer ilgililerle bir araya geldi.

Kaynak: AA