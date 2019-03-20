Merkez üssü Denizli'nin Acıpayam ilçesinde saat 09.34'te 5,5 büyüklüğünde deprem oldu.

Deprem tüm Ege Bölgesi ile Güney Marmara kentlerinde de hissedildi. Depremde can kaybı yaşanmazken, bazı binalarda hasarlar oluştu. Acıpayam ilçesinde okullar tatil edildi.

Deprem çevre illerden hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan yazılı açıklamaya göre, sarsıntının yerin 11,36 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Denizli'de Acıpayam merkezli 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. https://t.co/ty3e5tVunE — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 20 Mart 2019

15 artçı sarsıntı meydana geldi

2.1 ile 4.8 arasında değişen 15 artçı sarsıntı meydana geldi.

"Can ya da mal kaybı yok"

Denizli Valisi Hasan Karahan, "Gelen ilk bilgilere göre can ya da mal kaybı yok. Depremin merkez üssüne yakın konumdaki Yeşildere köyünde bir iki binanın duvarında çatlak oluştu. Ancak araştırma devam ediyor. Şimdilik önemli bir şey yok. Çok şükür." diye konuştu.

Acıpayam Kaymakamı Şanlıer: 1 yaralı var

Acıpayam Kaymakamı Ali Şanlıer TRT Haber'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Deprem can kaybı yok, bazı binalarda ufak hasarlar tespit edildi. Uzun bir süre sallandık, hükümet konağından bazı parçalar yere düştü, deprem bitince herkesin dışarı çıkmasını sağladık, okulları boşalttırdık. Çatıdan kiremit düşmesi sonucu hastaneye giden 1 yaralı olduğunu öğrendik, Denizli'ye sevk edildi."

Denizli'de Acıpayam merkezli 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Acıpayam Kaymakamı Ali Şanlıer ilçedeki son durumu @trthaber'e anlattı. pic.twitter.com/fqToHim750 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 20 Mart 2019

"Deprem 7 şiddetinde hissedildi"

AFAD Deprem Daire Başkanı Murat Nurlu, "Deprem bölgesindeki vatandaşlardan isteğimiz hasarlı binalara girmesinler. Depremin büyüklüğü 5.5'tir, 7 şiddetinde hissedilmiştir. Artçı sarsıntılar devam etmektedir. Kriz masası Denizli'de kuruldu, ekiplerimiz hazır vaziyette. Afet bölgesinde çalışmalar devam ediyor." dedi.

AFAD Deprem Daire Başkanı Dr. Murat Nurlu, Denizli'de gerçekleşen 5,5 büyüklüğündeki depreme dair detayları @trthaber'de aktardı. pic.twitter.com/oLIizUvoRR — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 20 Mart 2019

Türk Kızılay ekipleri bölgeye hareket etti

İzmir'de konuşlu Kızılay Bölge Afet Müdahale ekipleri, deprem haberinin ardından Denizli'nin Acıpayam ilçesine hareket etti.

Kızılay Denizli Şube görevlileri deprem bölgesinde ilk incelemelere başlarken, bölgede ihtiyaca yönelik sıcak yemek ve barınma üniteleri de hazır hale getirildi.

"Ekipler deprem bölgesine intikal ederek çalışmalara başladı"

Denizli Valilikten yapılan açıklamada, Acıpayam ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi olan 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından Valilik koordinasyonunda Acıpayam Kaymakamlığı, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurumların deprem bölgesine intikal ederek çalışmalara başladığı aktarıldı.

Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Meydana gelen depremde Oğuz ve Yeşildere mahallelerinde eski toprak yapılardan bazılarının yıkıldığı ve çatlakların oluştuğu tespit edilmiş olup, hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Valiliğimiz koordinasyonunda ilgili kurumlarımız eşgüdüm içinde çalışmakta ve ortaya çıkan ihtiyaçlar anında giderilmektedir. "

Yeniköy Muhtarı Mehmet Biçer ise 151 haneli köyde deprem sonucu ilk belirlemelere göre 6 evde hasar oluştuğunu, diğer evlerde de duvar çatlakları görüldüğünü, hasar tespitinin devam ettiğini dile getirdi.

Kaynak: TRT Haber, AA