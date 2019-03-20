Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ'nün TSK'daki gizli askeri yapılanması soruşturmasında, örgüt yöneticileriyle sabit hatlardan arandığı tespit edilen 53 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Şüpheliler hakkında FETÖ Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak suçundan soruşturma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda 17 şüpheli hakkında daha önceden FETÖ soruşturmaları kapsamında işlem yapıldığı belirlendi.

Haklarında işlem yapılamayan 22’si aktif görevde, 10’u ilgili KHK ile askeri okuldan ilişiği kesilen, 4’ü emekli ve İhraç olmak üzere 36 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Kayseri merkezli, Ankara, İzmir, Samsun, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Tunceli, Isparta, Balıkesir, Aksaray, Diyarbakır ve Van illerinde eş zamanlı başlatılan operasyonlar sürüyor.

Operasyonda şimdiye kadar 19 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: TRT Haber