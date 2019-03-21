Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez üssü Arguvan olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının, yerin 6,99 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA