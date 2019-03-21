Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez üssü Arguvan olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Sarsıntının, yerin 6,99 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: AA
Malatya'nın Arguvan ilçesinde saat 08.51'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez üssü Arguvan olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Sarsıntının, yerin 6,99 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: AA