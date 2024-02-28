Açık 16.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 28.02.2024 17:29

"Kafes-49" operasyonunda 23 şüpheli yakalandı

"Kafes 49" operasyonu kapsamında İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 23 şüpheli gözaltına alındı.

"Kafes-49" operasyonunda 23 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, dün ülke genelinde gerçekleştirilen "mali suç" konularına yönelik İzmir merkezli Manisa ve Afyonkarahisar'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonlarda, tefecilik suretiyle haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 8 kişi, naylon fatura düzenleyerek vergi kaçıran ve bu şekilde devleti zarara uğrattığı tespit edilen 10 kişi ile sigorta tazminatı almak maksadıyla dolandırıcılık suçunu gerçekleştiren 5 kişi yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 27 Şubat'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 56 ilde eş zamanlı düzenlenen "Kafes-49" operasyonlarında 147 şüpheli hakkında işlem yapıldığını bildirmişti.

ETİKETLER
İzmir Suç Örgütü
Sıradaki Haber
Kars'ta 3,9 büyüklüğünde deprem
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diplomasiye ve diyaloğa şans verilmesi gerektiğine dair görüşümü muhafaza ediyorum
17:51
Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemilere kapatıldı
17:28
NYT, Rusya-Ukrayna savaşında CIA'in Ukrayna istihbaratına yönelik desteğine ışık tuttu
17:25
Gazze'nin kuzeyindeki Filistinliler, "öldürücü" kıtlık ve hastalık tehdidi altında
17:17
Mavi Vatan'ın yeni milli koruyucusu: TRAKON TARGAN
17:02
Kars'ta 3,9 büyüklüğünde deprem
Gazze'de Filistinliler, yemek bulmak için mücadele veriyor
Gazze'de Filistinliler, yemek bulmak için mücadele veriyor
FOTO FOKUS
Hakkari'de 221 kilogram külçe altın ele geçirildi
Hakkari'de 221 kilogram külçe altın ele geçirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ