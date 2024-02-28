Eşini, bacanağını ve bacanağının oğlunu öldüren şüpheli mağarada yakalandı

Adıyaman’ın Samsat ilçesine bağlı Taşkuyu Köyü´nde Kasım Avcı tartıştığı eşi Tuğba Avcı, bacanağı Abidin Avcı ve bacanağının oğlu olan 9 yaşlarındaki Mustafa Avcı’yı silahla vurarak öldürmüştü.

3 Kişiyi vuran ve daha sonra olay yerinden kaçan Kasım Avcı’nın yakalanması için İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri şahsın bulunduğu adrese operasyon düzenledi. Şahıs, köy yakınlarında bulunan bir mağara içerisinde yakalandı.

Jandarma ekipleri aynı zamanda 1 adet tabanca ve 1 adet uzun namlulu silah ele geçirdi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.