Açık 16.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 28.02.2024 16:23

Bodrum'da hazine arazisindeki ağaçları kesen 20 zanlı yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hazine arazisini işgal edip, arazideki ağaçları kestikleri ileri sürülen 20 şüpheli gözaltına alındı.

Bodrum'da hazine arazisindeki ağaçları kesen 20 zanlı yakalandı
[Fotograf: AA]

Bodrum Milli Emlak Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çiftlik Mahallesi'ndeki yaklaşık 7 dönümlük hazine arazisinin işgal edildiğini belirleyen kurum personeli bölgede inceleme gerçekleştirdi.

İncelemede, arazideki ağaçların kısmen kesilerek yakıldığı ve doğal zeminin tahrip edildiği saptandı.

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit'in talimatı üzerine bölgeye jandarma, Bodrum Orman Şefliği ve belediye ekipleri sevk edildi.

Aralarında mevsimlik işçilerin de bulunduğu 20 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlılar hakkında ayrıca Bodrum Orman Şefliği ve Bodrum Belediyesince "izinsiz ateş yakma" suçundan işlem yapıldı.

ETİKETLER
Bodrum
Sıradaki Haber
İstanbul'da tramvayın altında kalan kişi hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diplomasiye ve diyaloğa şans verilmesi gerektiğine dair görüşümü muhafaza ediyorum
17:51
Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemilere kapatıldı
17:38
"Kafes-49" operasyonunda 23 şüpheli yakalandı
17:28
NYT, Rusya-Ukrayna savaşında CIA'in Ukrayna istihbaratına yönelik desteğine ışık tuttu
17:25
Gazze'nin kuzeyindeki Filistinliler, "öldürücü" kıtlık ve hastalık tehdidi altında
17:17
Mavi Vatan'ın yeni milli koruyucusu: TRAKON TARGAN
Gazze'de Filistinliler, yemek bulmak için mücadele veriyor
Gazze'de Filistinliler, yemek bulmak için mücadele veriyor
FOTO FOKUS
Hakkari'de 221 kilogram külçe altın ele geçirildi
Hakkari'de 221 kilogram külçe altın ele geçirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ