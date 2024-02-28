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Türkiye
AA 28.02.2024 15:30

İzmir'de otomobil bariyere çarptı: İki kardeş hayatını kaybetti

İzmir'in Torbalı ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kardeş hayatını kaybetti.

İzmir'de otomobil bariyere çarptı: İki kardeş hayatını kaybetti

İzmir'in Torbalı ilçesinde Ümit Şahin yönetimindeki otomobil, İzmir-Aydın Otoyolu Torbalı gişeleri yakınındaki kavşakta kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücü Şahin'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan Şahin'in ağabeyi Davut Şahin de kaldırıldığı Torbalı Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kardeşlerin cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Ümit Şahin'in, ağabeyi Davut Şahin'in nişan merasimi için Van'dan İzmir'e geldiği öğrenildi.

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