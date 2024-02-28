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Türkiye
TRT Haber 28.02.2024 15:27

İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği kısıtlı görüşün düzelmesiyle saat 15.00 itibarıyla güney-kuzey yönlü olarak trafiğe açıldı.

İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı
[Fotoğraf: İHA Arşiv]

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