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28.02.2024 15:27
, 28.02.2024 15:29
SON GÜNCELLEME
28.02.2024 15:29
İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği kısıtlı görüşün düzelmesiyle saat 15.00 itibarıyla güney-kuzey yönlü olarak trafiğe açıldı.
[Fotoğraf: İHA Arşiv]
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