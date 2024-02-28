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Türkiye
AA 28.02.2024 14:50

Anadolu Otoyolu'nda tırın dorsesinde yangın çıktı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Anadolu Otoyolu'nda tırın dorsesinde yangın çıktı

Anadolu Otoyolu'nda Ankara istikametinde seyreden Nedim Y. idaresindeki kuruyemiş ve lastik yüklü tırın dorsesi, Gümüşova rampaları yakınlarında alev aldı.

Durumu fark eden sürücü, aracını emniyet şeridine çektikten sonra dorseyi çekiciden ayırdı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yol güvenliğinin sağlanmasının ardından itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan yangın nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, tırın vinç yardımıyla yoldan çekilmesinin ardından normale döndü.

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Yangın Düzce
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