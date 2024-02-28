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Türkiye
İHA 28.02.2024 14:33

Kahramanmaraş'ta enkazdan çıkan çelik kasalar sahiplerini arıyor

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, depremde enkazdan çıkartılan 200 çelik kasanın halen muhafaza altında tutulduğunu ve sahiplerine teslim edilemediğini açıkladı.

Kahramanmaraş'ta enkazdan çıkan çelik kasalar sahiplerini arıyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların enkazlarında çıkarılan çelik kasalar, Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çarşı Şehit Murat Örümcek Polis Merkezi Amirliği ve Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Serintepe Şehit Celil Dağ Polis Merkezi Amirliğinde muhafaza altına alındı.

Kasalar yapılan araştırmalar sonucu sahiplerine veya varislerine teslim edilecek.

Emniyetten yapılan açıklamada “Sahiplerine teslim edilemeyen Çarşı Şehit Murat Örümcek Polis Merkezi Amirliğinde 120, Serintepe Şehit Celil Dağ Polis Merkezi Amirliğinde 80 çelik kasa olmak üzere toplam 200 buluntu çelik kasa muhafaza altında bulunmaktadır” denildi.

Sahiplerine teslim edilemeyen buluntu kasalar ile ilgili olarak oluşturulacak komisyon tarafından kanunun ilgili maddesi gereğince işlem yapılacağı ifade edildi. 

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