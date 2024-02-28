Bu köyde cenazeler son yolculuğuna kızakla gidiyor

Artvin'in Şavşat ilçesinde, çoğunlukla yaşlıların yaşadığı Maden köyünde yaşayanlar her kar yağışı sonrası cenazelerini, köy mezarlığına defnetmek için 2 kilometrelik karlı yolu kullanmak zorunda kalıyor.

Dar sokaklar nedeniyle mezarlığa giden yolun iş makineleri tarafından açılamaması nedeniyle köy sakinleri, kendi imkanlarıyla yaptıkları kızağın üzerine koydukları cenazelerini ip yardımıyla dönüşümlü taşıyarak mezarlığa götürüyor.

Son olarak Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hayatını kaybeden ve vasiyeti üzerine önce uçakla Rize'ye buradan da araçla Maden köyüne ulaştırılan 62 yaşındaki Bilal Sarı'nın cenazesi köy merkezine getirildi.

Cenaze buradan 2 kilometre yukarıda bulunan Aksu Mahallesi'ne, kızakla çekilerek 2,5 saat süren yolculuğun ardından mezarlığa getirildi.

Sarı, daha sonra 2 metreyi bulan karın kaldırılarak mezar yerinin açılması ile defnedildi.