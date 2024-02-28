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Türkiye
AA 28.02.2024 15:34

Tekirdağ'da denizin rengi değişti

Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahilinde sularda bulunan ancak mikroskopla görülebilen canlıların (plankton) çoğalması, deniz suyu renginin turuncu ve kahverengi olmasına yol açtı.

Tekirdağ'da denizin rengi değişti

Sahilin bazı bölümlerinde denizin renginin dönüşmesi vatandaşları şaşırttı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Şirin, deniz suyu sıcaklığının artışına bağlı olarak meydana gelen plankton çoğalmasının doğal bir süreç olduğunu söyledi.

Plankton çoğalmasının ve etkilerinin yıllara göre dalgalı bir seyir izlemesinin küresel iklim değişikliğinin sonuçlarından olduğunu vurgulayan Şirin, suyun renginin değişmesinin herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığını belirtti.

Tekirdağ'da denizin rengi değişti

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Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu da sahilin bazı kesimlerinde deniz anaları ile birlikte plankton çoğalmasının görüldüğünü söyledi.

Endişe edilecek bir durum olmadığını da aktaran Pehlivanoğlu, hava sıcaklığının arttığı dönemlerde bu manzaralarla karşılaştıklarını ifade etti.

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