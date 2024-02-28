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Türkiye
TRT Haber 28.02.2024 17:01

Kars'ta 3,9 büyüklüğünde deprem

Kars'ın Digor ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kars'ta 3,9 büyüklüğünde deprem

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