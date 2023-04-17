Kadir Gecesi dualarla idrak ediliyor

Hazreti Muhammed, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesinde, "Allah'ım sen çok affedicisin, affetmeyi seversin beni de affet" duanın yapılmasını tavsiye etmişti.

İslam Dünyası, Ramazan ayının 27'inci gecesi olan Kadir gecesine kavuşmanın sevincini yaşıyor.

İslam'da Kadir Gecesi, "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor.

İslam Peygamberi Hazreti Muhammed bu geceye oldukça önem vermiş.

Müslümanlar bu mübarek geceyi Kur'an-ı Kerim okuyarak ve dua ederek geçiriyor.