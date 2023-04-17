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Türkiye
TRT Haber 17.04.2023 21:54

Kadir Gecesi dualarla idrak ediliyor

Bu gece Kadir Gecesi. İslam alemi bu kutlu geceye kavuşmanın sevincini ve heyecanını paylaşıyor. Müslümanlar, bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen kutsal geceyi dua ve ibadetle geçiriyor.

Kadir Gecesi dualarla idrak ediliyor
[Fotograf: AA]

Hazreti Muhammed, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesinde, "Allah'ım sen çok affedicisin, affetmeyi seversin beni de affet" duanın yapılmasını tavsiye etmişti.

İslam Dünyası, Ramazan ayının 27'inci gecesi olan Kadir gecesine kavuşmanın sevincini yaşıyor.

İslam'da Kadir Gecesi, "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor.

İslam Peygamberi Hazreti Muhammed bu geceye oldukça önem vermiş.

Müslümanlar bu mübarek geceyi Kur'an-ı Kerim okuyarak ve dua ederek geçiriyor.

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