Bayramda hava nasıl olacak?

Ramazan Bayramı'nda mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık 2 ila 7 derece azalıyor.

Hava Tahmini Uzmanı Mehmet Özdemirci, bayramın ilk günü için "Batı kıyılar ve güneydoğunun batısı dışında ülke genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yerel yağışlar görülecek" bilgisini verdi.

Deprem bölgesindeki illerde de yağış bekleniyor

Özdemirci, perşembeden sonra ülkenin iç ve doğusunda sıcaklıkların düşeceğini söyleyerek, "Cuma ve cumartesi günü illerin genelinde yağış beklentimiz var. Bayramın üçüncü günü ise, Adıyaman, Kahramanmaraş Malatya ve Elazığ çevresinde aralıklı yağış görülecek" diye konuştu.

İstanbul'da sıcaklık bayramda birkaç derece azalacak

İstanbul'da 20 derece civarında seyreden sıcaklığın bayramda birkaç derece azalacağına vurgu yapan Özdemirci, "İstanbul'da bayramın ilk günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Bayramın ikinci ve üçüncü günü hava kapalı olacak" dedi.

Ankara'da yağış hafta boyu devam edecek

Ankara'da 22 derece civarındaki sıcaklıklar bayramın ilk günü 15 dereceye kadar inecek.

İzmir'de hava kapalı olacak

İzmir'de ise yağışsız, kapalı bir hava bekleniyor.