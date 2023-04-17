Bolu'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Tarihi Yıldırım Bayezid Camii'ndeki sandukasından çıkarılan 40 parça beze sarılı Sakal-ı Şerif, dua ve salavatlarla ziyaret alanına getirildi. Vatandaşlar, fanusta bulunan Sakal-ı Şerif'i ziyaret etmek için sıraya girdi.

İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, gazetecilere, Sakal-ı Şerif'in mübarek gün ve gecelerde ziyarete açıldığını söyledi.

Tahiroğlu, "Peygamber efendimize salat-ü selam getiriyorlar. Sakal-ı Şerif ziyaretinin zaten anlamı budur. Peygamber efendimizi bizler dünya gözüyle görmedik. Dolayısıyla ona olan hasretimizi, onun ismini zikrederek gideriyoruz" dedi.

Kentteki bazı camilerde Sakal-ı Şerif'in bulunduğunu anlatan Tahiroğlu, ziyaretlerin her ibadethanede farklı zamanlarda yapıldığını söyledi.