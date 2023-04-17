Bakan Soylu, 8. Cumhurbaşkanı Özal'ın anma törenine katıldı

Topkapı'daki Anıt Mezar'da yapılan törende Bakan Soylu'ya AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe eşlik etti. Özal'ın kabrine İçişleri Bakanlığına ait çelengin koyulduğu törende, hafız Mehmet Erdoğan Kur'an-ı Kerim okudu.

Bakan Soylu, törende yaptığı konuşmada, Turgut Özal'ın Türkiye'nin yetiştirdiği ve ülkenin her noktasına hizmet eden biri olduğunu ifade etti.

Özal'ın millet tarafından çok sevildiğini kaydeden Soylu, "Rahmetli Menderes'in açtığı yol ta alnını secdeye vuracak bir cumhurbaşkanına kadar, rahmetli Özal ile beraber uzanır. Bugün mezarının başında olmak tesadüfi değildir. Bu ülkeye yapmış olduğu büyük hizmetlerin vefasındandır. Herkes unutabilir ama millet unutmaz. Herkes bilsin ki bu gece mübarek Kadir Gecesi'dir. O duaların içerisinde bu milletin insanları, bu milletin adamları ve rahmetli Özal vardır" dedi.

Özal ile birlikte bazı liderlerin hak etmedikleri iftiralara maruz kaldığını aktaran Soylu, Turgut Özal'ın millet ve devleti buluşturduğunu anlattı.

Bakan Soylu, rahmetli Özal'ın Türkiye'nin başladığı büyük yolculukta izleri, eserleri, inşası ve ihyası olduğunu dile getirerek, Türk siyasetine ve Türk devlet hayatına büyük emanetler bıraktığını söyledi.

"Herkes unutabilir, millet unutmaz"

Özal'ın dünyada yaptığı iyiliklerin ve hizmetlerin karşılığını kendisine öteki dünyada göstermesini Allah'tan dileyen Soylu, şunları söyledi:

"Karşı karşıya kaldığı iftiraları da taksiratından düşsün. Herkes unutabilir, millet unutmaz. On yıllar geçecek, buradaki mezarlar, çağında yaşamayan insanlar tarafından ziyaret edilecektir. Çünkü bu ülke dualı bir ülkedir. Bu ülkeye hizmet edenler Allah'ın insanların kalbine verdiği o duyguyla beraber unutulmazlar. Cenabı Allah rahmet eylesin. Cenabı Allah onun gibi bu ülkeye hizmet edenlerden eylesin. Allah, mekanını cennet eylesin."

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe de konuşmasında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a Allah'tan rahmet diledi.