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Türkiye
AA 17.04.2023 18:28

TBMM Başkanı Şentop, Tamer Koncagül'ün cenaze törenine katıldı

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül'ün vefat eden eşi Tamer Koncagül Tekirdağ'da toprağa verildi.

TBMM Başkanı Şentop, Tamer Koncagül'ün cenaze törenine katıldı
[Fotograf: AA]

Koncagül, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Koncagül için Rüstem Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Milletvekili Koncagül ile kızları Merve ve Şevval, taziyeleri kabul etti.

TBMM Başkanı Şentop, Tamer Koncagül'ün cenaze törenine katıldı

Tamer Koncagül'ün cenazesi ikindi vakti kılınan namazın ardından eski Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Vali Vekili Kaan Peker, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, kurum müdürleri, parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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