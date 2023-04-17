Ayılar yiyecek aramak için yayla evlerine girdi

Kış şartları nedeniyle yiyecek bulamadılar, yayladaki evlere girdiler…

Trabzon’un Şalpazarı ilçesine bağlı Kalecik Mahallesi’nde yaşayan Coşkun Halcı, Kadırga Yaylası Davunlu Obası’ndaki evine daha önce de ayı girdiği için kontrol etmek için yayla evine gitti.

Halcı, eve vardığında kendi evi ve çevredeki evlerin zarar gördüğünü fark etti.

Daha önce önlemini almak için eve yerleştirdiği fotokapan görüntülerini izleyen ev sahibi, 4 ay önce evine giren ayının, yine yiyecek bulmak için evine girdiğini ve bu kez yanında bir tilkinin de olduğunu gördü.

"Evin korkuluklarını ve pencerelerini kırırak girmişler"

Ayıların zarar verdiği evleri tek tek gezen Halcı, ayının bir yayla evinin pencerelerini koruyan korkulukları parçalayıp, camı kırarak içeri girdiğini söyledi. "Her yeri parçalamış dağıtmış. Bir şişe zeytinyağını içmiş. Fındığı yemiş. Ayılar burada birkaç gece geçirmiş. Muhtemelen 2 tanelermiş" dedi.

