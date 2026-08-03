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Dünya
AA 03.08.2026 03:52

Mısır'da 5,3 büyüklüğünde deprem

Mısır'ın İsmailiye kentinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Mısır'ın yanı sıra Ürdün, Lübnan, Filistin ve İsrail'de de hissedildi.

Mısır'da 5,3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.00'te merkez üssü Mısır'ın İsmailiye kenti olan 5,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 5,47 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Mısır basınında yer alan haberlerde, başta başkent Kahire olmak üzere çevre kentlerde de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

Sarsıntı Mısır'ın yanı sıra Ürdün, Lübnan, Filistin ve İsrail'de de hissedildi.

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