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Dünya
AA 02.08.2026 21:57

Arakçi: Umman ile Hürmüz Boğazı müzakerelerinde son aşamaya gelindi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Umman ile Hürmüz Boğazı’na ilişkin müzakerelerde son aşamada olduklarını söyledi.

Arakçi: Umman ile Hürmüz Boğazı müzakerelerinde son aşamaya gelindi

İran resmi haber ajansı İRNA'ya göre, Arakçi, Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamada bulundu.

Arakçi, Umman ile Hürmüz Boğazı'na ilişkin müzakerelerde son aşamada olduklarını açıkladı.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de Hürmüz Boğazı’nın statüsünün savaş öncesi dönemdeki gibi olmayacağını söyleyerek, "İran ile Umman arasındaki müzakereler sonuçlandırılma aşamasında olup, son safhasına geçmektedir. İran ile Umman arasındaki görüşmeler iki taraflıdır ve diğer tarafı ilgilendirmiyor." ifadesini kullandı.

Bekayi, ülkesinin, ABD'nin tehditleri karşısında pozisyon değiştirmeyeceğine atıf yaparak, "ABD'liler eğer maceracılık peşinde koşarsa kesin bir cevap alırlar." dedi.

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Hürmüz Boğazı İran Umman
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